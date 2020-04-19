Как прошел день национального костюма в формате онлайн в Башкортостане?

В связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией в мире, впервые запланированные мероприятия Дня национального костюма народов Республики Башкортостан, состоялись в виртуальном формате, в рамках самоизоляции сотрудников.

Домом дружбы народов Республики Башкортостан специально к празднику подготовлено и проведено дистанционно более 40 мероприятий – мастер-классов, онлайн уроков и лекций, выставок и флешмобов.

В преддверии Дня национального костюма, с 14 апреля 2020 г., на официальном канале в видеохостинге YouTube Дома дружбы народов Башкортостана велась работа по размещению видеороликов преимущественно на данную тематику.

«Так, плейлисты пополнились мастер-классами по созданию элементов национальных костюмов, блюд народов республики, обрядово-календарных праздников и традиций, а также видеолекциями, посвященными костюмам народов, проживающих в РБ», – рассказали организаторы.

В Instagram, ВКонтакте и Facebook проходил флешмоб «Фото в национальных костюмах», который территориально вышел далеко за пределы Республики Башкортостан. На личных страничках пользователей социальных сетей опубликовано более 5000 фотографий. По итогам акции изготовлен видеоролик из фотографий, наиболее полно отражающих культурное многообразие региона Со всеми фотографиями можно познакомиться, вбив в поисковике социальных сетей хештэги #мойнациональныйкостюм#милликостюм#культурабашкирии#народыбашкирии#нацкостюмэтомодно.

17 апреля 2020 г. состоялась первая онлайн научно-практическая конференция «Национальный костюм народов Республики Башкортостан» на платформе Zoom. В формате реального времени было заслушано 5 докладов специалистов национальных историко-культурных центров –башкирского, марийского, удмуртского, татарского и чувашского. Все они выложены на YouTubeканале учреждения.

kulturarb.ru