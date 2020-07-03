Как прошел первый в мире онлайн-Сабантуй?

Лето в разгаре, а новосибирцы чуть не лишились Сабантуя. Но Равза Тихомирова и ее команда — коллектив Новосибирского областного татарского культурного центра — провели Сабантуй в глобальной сети.

Чтобы потенциальные участники разобрались, что и как снимать, куда направлять, 1 июня татарский культурный центр провел по будущему Сабантую онлайн-семинар. Собрали на видеоконференцию районы области, выслушали вопросы и замечания коллег из сел. Затем доработали интернет-проект, записали наглядные примеры для участников как снимать видеоролики для мероприятий, разослали образцы сценариев, тексты стихов, песен, сценок, орнаменты и многое другое. На сайте tatarseber.ru и в соцсетях (Ютуб, Инстаграм, Вконтакте, Одноклассники) ежедневно публиковали положения конкурсов, методические рекомендации и прочую информацию. 7 июня в цифровом вещании стартовал первый в мире межрегиональный праздник ONLINE «Сибирский Сабантуй», 14 июня к нему присоединился областной праздник ONLINE «Сабантуй собирает друзей». Оба праздника были посвящены двум важным датам: 100-летию образования ТАССР и 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Так что же вошло в программу онлайн-Сабантуев? Судите сами:

— Торжественное видеооткрытие «Сибирского Сабантуя-2020»;

— Дистанционный конкурс рисунков «Сабантуй собирает друзей»;

— Мастер-классы по приготовлению татарских национальных блюд «Бармак», Зур балеш», «Губадия», «Сомса», лапши «Токмач»;

— Видеочеллендж «Я закончил посевную» — авторские видеоролики с приусадебных участков, полей, садов и огородов НСО;

— Исполнение и видеозапись песни «Сибирский гимн» (муз. Рафика Авлиярова, сл. Булата Сулейманова) солистами Сибирского федерального округа, Казахстана и Казани;

— Онлайн-концерты «Себер Сабантуйның сөлгеләре» и «Сабантуйның сөлгеләре»;

— Фоточеллендж #Сабантуйкызы2020 #Cабантуйматуры2020;

— Дистанционный сбор информации о новорожденных в семьях татар с июня 2019 по июнь 2020 г.; дистанционный сбор информации о молодоженах, чьи свадьбы состоялись с июня 2019 по июнь 2020 г., и по итогу запуск фотопроекта «Безнең татар гаилә» («Наша татарская семья»);

— Татаро-башкирская национальная борьба «Көрәш» в лицах. Видеоинтервью с главным судьей Гаяздином Гайнутдиновым и мастером спорта по греко-римской борьбе Мансуром Галеевым;

— Танцевальные флешмобы;

— Онлайн-конкурс «Татарские национальные блюда»;

— Дистанционный конкурс выразительного чтения стихов «Сабантуй собирает друзей» на татарском и других языках;

— Мастер-классы по изготовлению татарских женских украшений;

— Видеофлешмоб «Поздравляем со 100-летием образования ТАССР»;

— Межрегиональная видеоакция «Народ-победитель» к 75-летию Великой Победы. Видеорепортажи из городов и сел, информация о героях войны, которые пали в боях или вернулись с Победой, монтаж единой Ленты Памяти;

— Спортивно-игровой челлендж в честь 100-летия образования ТАССР «В здоровом татарине — ловкость и сила»;

— Фотопутешествие «Архив «Сибирский Сабантуй» открыт» — вспомним сабантуи прошлых лет по фотоархиву;

— Онлайн-викторина «Сабантуй»;

— конкурс логотипов Сабантуя.

Важно было то, что видео для концертных номеров, флешмобов и других проектов использовались не архивные, а те, что участники специально записали к Сабантую у себя дома, находясь на изоляции.

В итоге в межрегиональном празднике ONLINE «Сибирский Сабантуй» приняло участие 251 человек, а просмотрели программу более 1000 уникальных зрителей. В областном празднике ONLINE «Сабантуй собирает друзей». » приняло участие 448 человек, а просмотрели программу около 1500 уникальных зрителей.

В праздниках приняли участие не только районы Новосибирской области, жители городов России, но и наши друзья из других стран: Республики Казахстан, Германии и США.

Помимо сертификатов от наших партнеров, участники онлайн-Сабантуя получили призы, дипломы, благодарственные письма. Определить победителей было непросто, но организаторы отметили всех, кто откликнулся и провел июнь в формате онлайн-Сабантуя-2020.

«Хочу сказать спасибо всем! Нам будет, что вспомнить», — подвела итог Равза Тихомирова.