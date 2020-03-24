Как провести с пользой время карантина? Заходите на онлайн-медресе!

В связи с введением на территории Татарстана особого санитарно-эпидемиологического режима, многие мероприятия, успевшие набраться популярности среди мусульман, муфтияту пришлось приостановить. Однако часть из них перешла в режим онлайн. Так, лекции проектов «Яшь килен», «I’MAN» и «Школа Корана» теперь даются на платформе ZOOM, а заключительные уроки «Школы одного дня» всем ученикам разошлют в чатах мессенджеров. Занятия «Лектория» проведут в прямом эфире Instagram на официальной странице @muslimmol.

Чтобы мусульмане смогли с пользой провести время карантина, в ДУМ РТ стартует еще один новый проект — «ОНЛАЙН МЕДРЕСЕ @MUSLIMMOL». По вторникам и четвергам в прямом эфире сети Instagram на странице @MUSLIMMOL будут проводиться уроки на различным научно-популярным богословским темам. Так, в ближайший четверг, 26 марта, в 12:30 в прямом эфире аккаунта @MUSLIMMOL пройдет онлайн-лекция «Шариат и его достоинства». На следующих онлайн-занятиях обсудят такие темы, как «Сира Пророкаﷺ», «Корановедение», «Дополнительные религиозные практики и их достоинства» и пр.

Эфиры уроков будут сохранены на YouTube-канале социального отдела ДУМ РТ «Мусульманская молодежь».

dumrt.ru