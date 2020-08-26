Как сохранить традиции народа для будущих поколений

На минувшей неделе в Азнакаевском районе Татарстана состоялась V всероссийская (с международным участием) научно-практическая, историко-краеведческая конференция «Человек и природа в бассейне реки Ик в историческом развитии». Ее девиз: «Сила республики — в селах!»

Научный форум прошел в рамках празднования 100-летия образования ТАССР, 75-летия Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941 — 1945 годов.

Два дня были насыщены мероприятиями, дискуссиями, встречами с интересными людьми. На вершине легендарной горы Чатыр-Тау, на высоте 334,5 метра, был дан старт международному фестивалю культуры и творчества тюркских народов «Чатыр-Тау жыены — 2020». 40-минутная программа была только прологом фестиваля — праздник продолжился в формате онлайн в соцсетях.

— На азнакаевской земле на сегодня известны более 60 археологических объектов периодов камня, бронзового и раннежелезного веков, а также средневековой эпохи. Особый интерес представляют выявленные недавно остатки средневекового поселения у села Урсаево на правом берегу реки Ик. Также уникальны намогильные плиты в семейном некрополе Нугайбеков в селе Чалпы и на многих сельских кладбищах. Немало еще предстоит выполнить задач по изучению старинных и исчезнувших сел и деревень района, жизни и творчества выдающихся земляков, развитию туризма и воспитанию молодежи в любви к родному краю и его истории. Проведение таких конференций, издание тематических книг и сборников, уверен, станет важным импульсом и вкладом в дело изучения региональной истории, — отметил в своем выступлении на пленарном заседании форума глава Азнакаевского района Марсель Шайдуллин.

— Мы ищем национальную идею, которая может объединить людей. Возрождение своей культуры, своих традиций — вот национальная идея. Сохрани свое село, люби свою малую родину, уважай и почитай предков, и все это послужит процветанию нашей республики и нашей страны, — подчеркнул начальник комитета по работе с татарскими краеведами исполкома Всемирного конгресса татар, председатель Общества татарских краеведов РТ, профессор Альберт Бурханов.

Главный редактор газеты «Казанские ведомости» Венера Якупова, принявшая участие в работе форума, отметила, что в нашем издании теме истории уделяется большое внимание. Сейчас многие стремятся как можно больше узнать о своих предках: кем они были, чем жили, что сделали для своего родного края. В наше время совместная работа СМИ с учеными, историками, краеведами приобретает особую значимость и миссию — сохранение традиций народа для будущих поколений.

Во второй день нам предстояло познавательное путешествие в Башкортостан — в город Туймазы. Мы побывали в Туймазинском государственном татарском драматическом театре, татарском общественном историко-культурном центре «Тюменяк», у родника «Инәкәйләр чишмәсе», возле которого местные жители высаживают деревья в память о своих ушедших в иной мир матерях. А еще посетили музейно-этнографический комплекс под открытым небом «Бабай утары» («Дедушкина усадьба»), где представлены традиционные жилища татар с XVII до XX века.

Ольга ИВАНЫЧЕВА

kazved.ru