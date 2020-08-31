Как татары из Узбекистана празднуют 100-летие ТАССР

В истории Узбекистана — татары его неотъемлемая часть. Они внесли большой вклад в экономику и градостроительство, а также в становление национальной культуры и местной интеллигенции. Наши соотечественники чувствуют свое единство с исторической родиной и 100-летие ТАССР воспринимают, как свой праздник.

Ташкент — столица Узбекистана, яркой и красивой страны Средней Азии. И здесь проживает одна из крупнейших татарских диаспор — около 300 тысяч человек.

Первые татары нашли убежище в Узбекистане в XVI веке. Они бежали в страну от насильственной христианизации. Спустя столетия в Узбекистан переехали татары — купцы, переводчики. А в XVIII веке в Ташкенте была основана татарская слобода, одной из первых построек стала школа.

— Со временем, когда возникла новометодная школа — джадиды, этот татарский мактаб, одним из первых в Туркистане стал новометодным джадидским, — рассказал старший научный сотрудник института истории академии наук Узбекистана Ринат Шигабутдинов.

Татары всегда занимали ответственные посты в органах власти, наши учителя внесли большой вклад в становление узбекской интеллигенции. А деятели искусств — стояли у истоков узбекского национального искусства. Известная балерина — наша соотечественница Галия Измайлова воспитала десятки талантливых учеников.

Строительство промышленных объектов во второй половине прошлого 100-летия открыло новую веху в истории татар Узбекистана. Здесь обрели дом наши соотечественники из Поволжья.

— Волей судьбы мы оказались на этой благодатной узбекской земле и чувствуем себя здесь комфортно, — говорит председатель татарского культурно-просветительского центра Ташкента Ришат Набиуллин.

И молодежь, и старшее поколение активно участвуют в мероприятиях, которые объединяют местных татар. «Татарский диктант» — тому подтверждение. Фарвиза Миннебаева родом из Татарстана, в Узбекистан приехала в юном возрасте. Уже 65 лет проживает вдали от родины, но бережно хранит все традиции, как и многие наши соотечественники.

— Я не забыла свой родной язык, общаюсь с местными татарами, читаю книги на татарском. Мои дети и внуки знают родной язык, — говорит Фарвиза Миннибаева.

Татары Узбекистана чтят национальные традиции, любят родной язык. Несмотря на то, что проживают почти в 3000 километрах от исторической родины, чувствуют тесную связь с ней и 100-летие ТАССР воспринимают, как свой праздник.

tnv.ru