Как учат татарскому языку в мечетях

С октября в ста мечетях Татарстана (из них 45 в Казани) открылись курсы татарского языка. Благим начинанием мусульмане республики решили отметить столетие ТАССР. За учебой между молитвами наблюдал корреспондент «Реального времени».

Полилингвальные медресе

Подобные языковые уроки в Татарстане проводят уже несколько лет. Кроме того, во многих мечетях также есть курсы чтения по-арабски и основ Корана, которые могут посещать по несколько сотен человек.

На изучение татарского языка спрос пониже. К примеру, в 2019—2020 годах сертификаты о прохождении курсов при 20 мечетях получили 436 человек. В целом с 2018 года их окончили 1 327 человек.

Узнать о расписании уроков можно в самих мечетях (документ со всеми контактами — в приложении).

Корреспондент «Реального времени» побывал на организационном собрании в старейшей мечети города Марджани. В одном из залов для торжеств собрались более 20 человек в основном женщины. Имам мечети Ансар хазрат Мифтахов скоро выяснил, что трое из них пришли именно на курсы татарского, но потом добавил, что многие интересовались ими и пообещали прийти на первый урок, когда составят расписание. После короткого спора первый урок назначили на вторник, 6 октября, с шести до восьми вечера.



Одна из девушек, пришедших ради курсов, не поднимает руки при молитве — позже она поясняет, что пришла сюда именно за татарским, потому что он ей поможет в работе, а трудится она в банке. Любопытно, что в некоторых мечетях на подобные курсы приходят люди пожилого возраста, а тут — сплошь молодые.

Значительная часть заявившихся интересуется основами ислама и арабского языка. Они проходят на русском языке, на нем людей учат читать Коран и дают необходимые знания о религии. Ученикам хазрат рекомендует обратить внимание на книги «Фән тәҗвид» и «Мөгаллим сәни» (они дают правила чтения арабского языка и Корана). К слову, для тех, кому удобнее учиться днем, проводятся отдельные занятия днем, но только для женщин — их ведут местные абыстаи.

Тем же, кто изучает татарский, выдадут учебники, изданные в ИД «Хузур», причем в мягком переплете в формате А4. В 200-страничной книге даны необходимые знания о лексике, разговорной речи и грамматике. Ее авторы — заведующая кафедрой татарского языка и национальной культуры Российского исламского института Рафиля Гимазова и научный сотрудник Венера Гарипова-Хасаншина. Темы — «Приветствие. Знакомство. Этикет беседы», «Семья. Дом. Родители», «Дни недели. Времена года. Время» и другие.



Взрослые учатся больше школьников

После того, как все даты определены, Ансар хазрат рассказывает о процессе (причем постоянно переходит с татарского на русский и обратно, даже в рамках одного предложения): «Это обучение добровольное, здесь никто вас не будет ругать за несделанное домашнее задание или за то, что вы опоздали на 5 минут».

Курсы завершатся в апреле. Проводятся они на Каюма Насыри, 20 — там же, к примеру, обучаются основам ислама глухонемые. Любопытно, что здание медресе напротив сейчас мечети не принадлежит, однако само оно еще по бумагам не закрыто. Все желающие идут на экскурсию по мечети и узнают, в частности, что теперь азан в ней произносится не с помощью усилителей, а напрямую с минарета, как раньше. Подробно хазрат рассказывает о кафе и других объектах, которые приносят доход мечети. «Мы платим одной только коммуналки до 800—900 тысяч рублей в месяц», — объясняет он множество источников прибыли.

Радиф Кашапов

realnoevremya.ru