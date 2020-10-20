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Каким будет «Милли мультfest»?

Каким будет «Милли мультfest»?

в Новости, Слайдер, Культура, Общество, Главные новости, 20.10.2020 0 8

В Татарстане пройдет республиканский детский кинофестиваль «Милли мультfest».

Для участия в нем принимаются анимационные мультфильмы на татарском языке, созданные ребятами в возрасте от 6 до 17 лет. Фестиваль состоится при поддержке Президента Республики Татарстан Р.Н. Минниханова с 1 ноября 2020 года по 26 апреля 2021 года.

Как рассказали на пресс-конференции директор ГБУК РТ «Татаркино» Миляуша Айтуганова и актер ТГАТ им. Камала Рамиль Тухватуллин, отборочные туры пройдут с 1 ноября 2020 года по 30 января 2021 года. Районные этапы состоятся в трех зонах, далее — полуфинал. Финал фестиваля состоится 26 апреля в Казани.

Главная цель «Милли мультfest» — развитие зрительской культуры и содействие обогащению духовной, интеллектуальной и творческой сферы детей и подростков при помощи производства анимационных, короткометражных игровых фильмов и компьютерных игр.

Работы, представленные на конкурс, будут оценивать члены жюри, в состав которого войдут сценаристы, режиссеры, операторы и кинокритики. За первое место предусмотрена премия в размере 100 000 рублей, за второе — 70 000 рублей и за третье — 50 000 рублей.

magarif-uku.ru

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