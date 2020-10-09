«Калейдоскоп дружбы» в Елабуге

В Елабуге реализованы два художественных проекта, посвящённых 100-летию Татарской АССР. На итоговой выставке в музее современного этноискусства представлены более 140 работ, выполненных художниками из разных стран на тему традиций и истории татарского народа.

Сорок именитых художников из девятнадцати регионов России от Комсомольска-на-Амуре до Крыма, а также из Турции, Финляндии, Германии, Португалии, Узбекистана, Казахстана и Туркменистана в течение десяти дней работали в Елабуге каждый над своими произведениями, объединёнными темой «Калейдоскоп дружбы». Поскольку симпозиум по традиции носит этническую направленность, были представлены различные республики: Саха (Якутия), Дагестан, Хакасия, Чечня и другие.

Этот арт-симпозиум, ежегодно организуемый Елабужским государственным музеем-заповедником, стал пятнадцатым по счёту. Одновременно в Елабуге работала Третья творческая лаборатория молодых художников Bashnya с участием студентов художественных вузов из Ижевска и Набережных Челнов. Они переводили на язык изобразительного искусства татарские сказки.

Открытие выставки прошло торжественно: многие художники облачились в национальные костюмы, выступили ансамбль песни и танца «Алабуга» и ансамбль тальянистов.

Елабужский музей-заповедник провёл симпозиум совместно с Союзом художников РТ на средства гранта Российского фонда культуры, предоставленного в рамках федерального проекта «Творческие люди» национального проекта «Культура», при поддержке министерств культуры России и Татарстана, Союза художников России. Программа включала не только творческие будни в мастерских, но и мастер-классы, экскурсии по Елабуге и Казани, предметное и, конечно, неформальное общение. Состоялся среди прочего мастер-класс по кемеровской росписи, его провела член союзов художников и писателей России, учёный-фольклорист Любовь Арбачакова из города Таштагола.

Кемеровская роспись – самобытный вид декоративно-прикладного искусства, возникший на основе смешения традиций жостовской и нижнетагильской росписи. С

2006 года Елабужский музей-заповедник провёл 24 арт-проекта, в которых приняла участие почти тысяча художников из 29 стран. Ими создано более полутора тысяч произведений, пополнивших музейный фонд России. Эти работы экспонируются на выставочных площадках нашей страны и за рубежом

О палехской росписи рассказали Василий и Татьяна Макашовы, представители известной творческой династии палехских мастеров. Они привезли прекрасные образцы: шкатулку, ларец, футляр для духов, украшения. Василий Макашов долгие годы возглавляет Палехское отделение Союза художников России. Известная во всём мире лаковая миниатюра переживает, к сожалению, не лучшие времена. На мастер-классе студенты художественных вузов узнали о тонкостях создания миниатюры и сами попробовали расписать броши с соблюдением всей технологии.

Крымская художница Ирина Муковоз продемонстрировала, как она работает в технике точечной росписи. Мастер-класс был посвящён героям татарских сказок. Александр Черемисов из Симферополя провёл мастер-класс «Сюжеты татарских сказок в терракоте». Он характеризует глину как один из самых универсальных и древних творческих материалов. А работа гончара сочетает в себе все четыре стихии: землю, воду, воздух и огонь. Художник рассказал об особенностях голубой, серой и красной глины, а также о сушке, обжиге и росписи готовых изделий. Участники мастер-класса изготовили фигурки сов, а затем – детали двух крупных панно, которые представлены на итоговой выставке.

Уфимский художник Салават Гилязетдинов показал, как он создаёт произведения в технике горячей эмали. Мастер продемонстрировал весь процесс, начиная от нанесения грунтовки и рисунка и заканчивая обжигом в специальной печи при температуре 800 градусов. После этого участники симпозиума приступили к созданию коллективного арт-объекта «Татарский сказ» в технике горячей эмали.

Мастер-классы позволяют участникам получить новый опыт и опробовать новые техники. Особенно важно общение с профессионалами для молодых художников из проекта Bashnya.

Эволюция форм изобразительного искусства татарского народа обсуждалась на круглом столе, который провела искусствовед, заместитель директора Государственного музея изобразительных искусств РТ Дина Хисамова. Она подчеркнула, что даже в этом музее в Казани нет такой обширной коллекции произведений современного искусства этнической тематики, как в Елабуге. А арт-проекты Елабужского музея-заповедника ценны именно тем, что позволяют сохранять и популяризовать традиции разных народов России через изобразительное искусство.

Отметим, что с 2006 года Елабужский музей-заповедник провёл 24 арт-проекта, в которых приняла участие почти тысяча художников из 29 стран. Ими создано более полутора тысяч произведений, пополнивших музейный фонд России. Эти работы экспонируются на выставочных площадках нашей страны и за рубежом.

rt-online.ru