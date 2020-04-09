Камаловский бьёт искусством по самоизоляции

Чтобы не терять связи со зрителем в «эпоху самоизоляции», театр решил показывать постановки дистанционно. Премьерным — с точки зрения такого формата общения со зрителем — 8го апреля стал онлайн показ спектакля «Мэхэббэт FM». Трансляция — на официальном сайте театра kamalteatr.ru . В афише на ближайший месяц — популярные комедии, премьеры последних сезонов, классика, фестивальные хиты.

Отмечая,что предлагается «настоящий спектакль, который по ряду обстоятельств вы смотрите не из зала, а через монитор», в котором играют настоящие артисты, камаловцы предлагают покупать настоящие билеты на трансляцию. Правда, цену при этом устанавливает сам потенциальный зритель — каждый платит столько, сколько считает нужным… Кстати, у онлайн посещения театра есть свои преимущества: купивший доступ к просмотру может использовать его в течение семи дней. А начав смотреть спектакль, позволить себе несколько антрактов — на просмотр отводится 48 часов.

Напомним, ранее Камаловский организовал бесплатный показ в интернете спектаклей прошлых лет из своей золотой коллекции.

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