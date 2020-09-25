Камиль хазрат на видеоконференции на базе ТАСС: «Образование это не только обучение, но и воспитание личности»

24 сентября глава мусульман Республики Татарстан, муфтий Камиль хазрат Самигуллин принял участие в Международной научно-практической конференции «Религия в изменяющемся мире. Роль образования в воспитании молодежи», которая состоялось в формате видеоконференции на базе пресс-центра ТАСС в Москве. Инициатором проведения интернет-форума стало Духовное собрание мусульман России, Общественная палата РФ, Фонд поддержки исламской культуры, науки и образования и другие организации при стратегическом партнерстве ведущих высших учебных заведений России и стран зарубежья, институтов власти, представителей мировых религий, молодежных организаций и СМИ. Конференцию вел руководитель пресс-центра ТАСС в Москве Николай Яковлев.

Сегодня в 13.00 состоялось открытие конференции. С приветственным словом к делегатам в числе прочих обратились Муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин и Митрополит Казанский и Татарстанский Феофан. В своем выступлении Камиль хазрат поделился опытом организации деятельности Духовного управления мусульман Республики Татарстан в вопросах образования и воспитания молодежи. В первую очередь, муфтий РТ отметил, «что образование это не только обучение, но и воспитание личности, направленное на овладение духовными и культурными ценностями». Он также подчеркнул, что если светские учебные заведения сегодня взяли тенденцию на узкое формирование у учащихся определенных знаний, умений и навыков, то в мусульманских образовательных учреждениях Татарстана процессы обучения и воспитания неразрывно связаны между собой.

Далее муфтий РТ рассказал о многоступенчатой системе исламского образования в Татарстане и отдельно остановился на опыте муфтията по созданию национальных и религиозных школ. В особенности в контексте сегодняшней конференции для ее участников был интересен пример школы “Ихсан” в Елабуге, которая осуществляет учебный процесс по стандартам ФГОС и с нравственно-воспитательным уклоном на татарском языке. Далее он обозначил проблему внедрения современных форм обучения. На сегодняшний день ДУМ РТ применяет современные инструменты религиозного просвещения населения и дагвата: сall-центр “Даруль ифта” и электронная библиотека Darul-Kutub.com. Кроме того, Камиль хазрат анонсировал реализацию еще одного инновационного образовательного проекта – онлайн-медресе. Отдельно муфтий заострил внимание участников конференции на молодежной политике ДУМ РТ: «Эта работа реализуется с целью популяризации образа молодого и образованного мусульманина, воспитанного на моральных ценностях Куръана, уважающего чужое мнение и мировоззрение. При этом молодежная политика ДУМ РТ неотъемлемо реализуется в тесном соприкосновении с задачами, стоящими перед мусульманской образовательной системой Татарстана». Только в 2019 году Духовным управлением мусульман РТ реализовано 19 проектов для молодежи. И все они позволяют выявить наиболее талантливых, инициативных, мотивированных и способных к обучению молодых ребят, использовать их потенциал в дальнейшем на благо развития ислама в республике и формировать кадровый резерв муфтията.

dumrt.ru