Камиль хазрат Самигуллин вошел в рейтинг 10 самых влиятельных муфтиев России

Критерием отбора десяти мусульманских деятелей стало количество мечетей, находящихся в подчинении у того или иного муфтия, а также степени его влияния, определяемой близостью к власти, признанием среди российских мусульман и контактами с зарубежными мусульманскими организациями.

«Муфтий Татарстана Камиль Самигуллин. 35-летний председатель ДУМ Республики Татарстан объединяет 1,5 тыс. мечетей, знает Коран наизусть и имеет иджазу на преподавание разных исламских дисциплин от признанных иностранных шейхов. При этом он возглавляет казанское медресе «Мухаммадия», одно из авторитетных учебных заведений высшего религиозного образования в стране» — сообщается в публикации.

Камиль хазрат Самигуллин избран муфтием Татарстана в 2013 году, переизбран на этот пост в 2017 году. Религиозное образование получил в Российском исламском институте и медресе в Стамбуле. Здесь он становится Куръан-хафизом (человеком, полностью знающим Коран наизусть), получает иджазу (свидетельство о возможности преподавания шариатских наук) с иснадом (непрерывной цепочкой преемственности до самого пророка Мухаммада ﷺ, которая проходит через Абу Ханифу) по акыде, усуль фикху, усуль хадису, фикху, хадисоведению, хуснуль хатту, сарфу и нахву. Также имеет иджазы на преподавание 6 сборников достоверных хадисов и по различным сборникам хадисов, по кыраату (чтению) Куръана, по книгам «Акыда ат-Тахавия», «Джаухара ат-Таухид», по чтению азана, преподаванию всех книг Мухаммада Захида Каусари. В 2020 успешно окончил магистратуру БИА и защитил диссертацию по теме «Богословские взгляды Зайнуллы ишана Расулева: на материале сборника «ар-рисаля аль-Хыдырийа». К наиболее важным достижениям Камиля хазрата на посту муфтия относятся издание казанского Куръана (на основе всемирно известной «Казан басмы»), впервые в России получившего Свидетельство о соответствии международным стандартам, и издание переводов смыслов Куръана на татарский и русский языки. Эти проекты позволили возродить традиции татарского коранопечатания и создать в России базу для правильного понимания Куръана. Кроме того, под непосредственным руководством Камиля хазрата были разработаны и внедрены образовательные стандарты для мусульманских образовательных организаций, создан один из крупнейших мусульманских медиахолдингов в России Издательский дом «Хузур», реализованы проекты мусульманского телеканала «Хузур ТВ», электронной библиотеки старинных богословских трудов Darul-cutub.com, первого в России мусульманского call-центра с бесплатным федеральным номером «Даруль-ифта», приведены разработано и внедрено Положение об исполнении богослужений и религиозных обрядов имамами-хатыйбами ДУМ РТ, ставшего механизмом сохранения традиций Ханафитского мазхаба в Татарстане и возрождения татарско-мусульманских традиций, усилена молодежная политика (ежегодно до 19 молодежных проектов), благотворительная деятельность (оплачено лечение более 250 детей, открыт Центр социализации детей-инвалидов и их родителей «Хаят», оказывается систематическая продовольственная помощь населению, реализуется ежегодный Республиканский ифтар), начата пропаганда спортивного образа жизни среди мусульман, ведется воспитательная работа с осужденными совместно с УФСИН по РТ. По итогам прошлого года в Татарстане открылось 18 мечетей.

dumrt.ru