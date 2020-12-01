Камиль хазрат Самигуллин встретился в Москве с Нафигуллой хазратом Ашировым

30 ноября в рамках визита в столицу России муфтий Республики Татарстан Камиль хазрат Самигуллин встретился с муфтием, председателем Духовного управления мусульман Азиатской части России (ДУМ АЧР) Нафигуллой хазратом Ашировым. На встрече двух известных российских мусульманских религиозных деятелей речь шла о развитии сотрудничества между муфтиятами.

Камиль хазрат от имени мусульман республики поприветствовал уважаемого Нафигуллу хазрата и вручил ему в память о встрече подарок — издание «Калям Шариф. Перевод смыслов» от ДУМ РТ и аудиоверсию этой книги. В ходе беседы глава мусульман Татарстана рассказал о направлениях деятельности ДУМ РТ в области издания Куръана, издательского дела, дагвата. Отдельно обсудили череду презентаций переводов смыслов Куръана на татарском языке в различных регионах России и бесплатную раздачу татарским соотечественникам, в том числе в Уфе. Нафигулла хазрат высоко оценил работу ДУМ РТ по изучению Куръана и распространению его истинных ценностей среди населения. Руководители договорились о сотрудничестве по ряду вопросов.

dumrt.ru