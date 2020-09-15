Канал «Татары мира»: Великие татарские писатели на рубеже 19-20 веков

В начале 20 века происходит всестороннее, масштабное развитие татарской культуры. Именно к этому периоду относится серьезная научная разработка теории и критики татарской литературы, создаются условия для издания не только книг и календарей, но и газет и журналов.

При этом появляется плеяда писателей, издателей и переводчиков, прикладывающих огромные усилия в деле просвещения татар и других тюркских народов. В истории татарской литературы и книги традиционно этот период рассматривается отдельно и считается одним из самых богатых и показательных.

Канал «Татары мира» предлагает вниманию зрителей видеоподборку великих писателей того времени, чье творчество оказало существенное влияние на татарскую культуру, их краткую биографию и интересные факты из жизни:

Габдулла Тукай

Карим Тинчурин

Сагит Рамиев

Фатих Амирхан

Дәрдемәнд

Гаяз Исхаки

Каюм Насыри

Галимджан Ибрагимов

Маджид Гафури

Фатхи Бурнаш

Галиаскар Камал

Мирхайдар Файзи

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