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Канал «Татары мира»: Великие татарские писатели на рубеже 19-20 веков

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Культура, Главные новости, 15.09.2020 0 7

В начале 20 века происходит всестороннее, масштабное развитие татарской культуры. Именно к этому периоду относится серьезная научная разработка теории и критики татарской литературы, создаются условия для издания не только книг и календарей, но и газет и журналов.

При этом появляется плеяда писателей, издателей и переводчиков, прикладывающих огромные усилия в деле просвещения татар и других тюркских народов. В истории татарской литературы и книги традиционно этот период рассматривается отдельно и считается одним из самых богатых и показательных.

Канал «Татары мира» предлагает вниманию зрителей видеоподборку великих писателей того времени, чье творчество оказало существенное влияние на татарскую культуру, их краткую биографию и интересные факты из жизни:

  • Габдулла Тукай
  • Карим Тинчурин
  • Сагит Рамиев
  • Фатих Амирхан
  • Дәрдемәнд
  • Гаяз Исхаки
  • Каюм Насыри
  • Галимджан Ибрагимов
  • Маджид Гафури
  • Фатхи Бурнаш
  • Галиаскар Камал
  • Мирхайдар Файзи

tatarlar.info

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