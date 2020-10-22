Казань примет гала-концерт фестиваля «Наше время — Безнең заман»

Ежегодный открытый республиканский телевизионный фестиваль творчества работающей молодежи «Наше время — Безнең заман» в этом году начнется 13 ноября и завершится суперфиналом в Казани 30 ноября. Фестиваль пройдет при соблюдении антикоронавирусных мер, сообщают организаторы.

«Будут организованы термометрия, санобработка сцены и другие необходимые мероприятия в связи со сложившейся обстановкой», — отметила исполнительный директор фестиваля творчества работающей молодежи Наталья Смирнова.

На 13 и 14 ноября запланирован зональный этап фестиваля в ДК «Нефтьче» в Альметьевске. В Казани такой же этап конкурса пройдет 20 и 21 ноября в концертном зале Поволжской академии физической культуры, спорта и туризма.

Затем лучших из лучших выявят в суперфинале 27–28 ноября, он пройдет в Поволжской академии физической культуры, спорта и туризма. А гала-концерт соберет гостей 30 ноября в КРК «Пирамида».

В этом году фестиваль посвятили двум значимым для истории датам — 100-летию ТАССР и 75-летию Победы. Традиционно фестиваль пройдет при поддержке Президента РТ Рустама Минниханова и под эгидой Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО.

tatar-inform.ru