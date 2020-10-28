Казанец взял Гран-при на Московском международном конкурсе «Большая Романсиада»

Счастливым обладателем главной премии конкурса «Большая Романсиада» стал артист хора Татарского театра оперы и балета Иркен Мустафин. Конкурс проходил в три этапа в Центральном доме работников искусств. Завершением проекта стал гала-концерт, в котором принял участие и Иркен Мустафин. Об этом сообщает пресс-служба организаторов конкурса.

«Совершенно не ожидал и даже не думал о том, что стану победителем. Я знал, насколько конкурс престижный и насколько сильные участники туда приезжают: солисты театров и филармоний, артисты мюзиклов и другие. Признаться, я взял с собой всего один костюм, так как не рассчитывал пройти даже во второй тур», — поделился своими эмоциями Мустафин.

По словам артиста, для него, как для человека, посвятившего большую часть жизни музыке, главной наградой является уже то, что его творчество было услышано и оценено на столь значимом конкурсе.

«Своими достижениями я обязан пианистке, народной артистке и заслуженному деятелю искусств Маргарите Яковлевне Коварской, которая победила всех моих внутренних тараканов и внутренние комплексы и сподвигла сделать такой серьезный шаг», — рассказал Мустафин.

Иркен Мустафин — единственный представитель Татарстана в опубликованном списке лауреатов и дипломантов «Большой Романсиады». Тем ценнее, что артист из татарской столицы был удостоен высшей награды конкурса, которая присуждается не каждый год. В рамках конкурсной программы, Иркен исполнил «Средь шумного бала» Петра Чайковского, «Скажите ей» Исаака Дунаевского, «Встреча была для обоих случайной» Бориса Фомина, «Зимняя любовь» Арно Бабаджаняна, «Ямщик, не гони лошадей» Якова Фельдмана и редко исполняемое произведение Рустема Яхина «Если ты уйдешь».

«Романсиада» — один из авторитетных музыкальных проектов России, благодаря которому организована целая система конкурсов и фестивалей, где вокалисты соревнуются за звание лучшего исполнителя русского романса. Предусмотрены отдельные категории как для молодых («Романсиада») и совсем юных («Надежда Романсиады») вокалистов, так и для профессиональных артистов («Большая Романсиада»).

Лиля Шайхутдинова

tatar-inform.ru