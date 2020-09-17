Казанская мечеть «Рамазан» приглашает детей и родителей на праздник

20 сентября казанская мечеть «Рамазан» приглашает детей в возрасте от 3 до 12 лет и родителей на праздник осени. Мероприятие пройдет в детском саду, который расположен на территории мечети.

Детская программа включает мастер-классы по мыловарению, кулинарии, аппликации. Также будет шоу мыльных пузырей. Кроме того, для детишек проведут конкурс по чтению Куръана, по итогам которого победители получат призы и подарки.

Для родителей магистр психологии, член Ассоциации психологической помощи мусульманам, психолог-консультант Собира Тарасевич проведет познавательную лекцию.

Дата: 20 сентября 2020 года.

Место: г.Казань, ул. Окольная 25Б/1 (детский сад рядом с мечетью «Рамазан»).

Время: с 09:00 до 12:00.

Стоимость: 300 рублей (срок оплаты до 19.09.2020)

Регистрация по телефону: +7 (999)-162-15-15

dumrt.ru