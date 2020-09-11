Казанская телебашня окрасится в цвета татарстанского флага на время выборов

На казанской телебашне загорится флаг Татарстана в дни выборов президента республики и муниципальных депутатов. Подсветка будет работать в вечернее время суток с 11 по 13 сентября.

Высота казанской телевышки составляет 180 метров, а общая длина гирлянд − более 3 км. Иллюминацию объекта составляют тысячи светодиодов и десятки прожекторов, управление которыми компьютеризировано. Высокотехнологичное оборудование позволяет подсвечивать башню различными комбинациями цветов, проецировать на нее изображения флагов, гербов и надписей, создавать светодинамические эффекты.

Ранее сообщалось, что на выборах в Татарстане от кандидатов участвуют 2254 наблюдателей, 6733 от политических партий и 5648 от Общественной палаты РТ. Их миссия – сделать так, чтобы результаты выборов ни у кого не вызывали сомнений.

Также в день голосования для казанцев выступят Клава Кока, Нюша, Валерия и «Хор Турецкого». Праздничное мероприятие пройдет на площадке у «Ак Барс Арены».

kazanfirst.ru