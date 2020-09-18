Казанская телебашня в день инаугурации Президента Татарстана зажжется цветами Государственного флага Республики Татарстан

В пятницу, 18 сентября 2020 года, состоится торжественная церемония вступления в должность Президента Татарстана Рустама Минниханова.

Казанская телебашня РТРС в честь инаугурации Президента Татарстана 18 сентября зажжется триколором Государственного флага Республики Татарстан.

Церемония начнется в 10 утра в ГБКЗ им. С. Сайдашева под руководством Председателя Госсовета РТ Фарида Мухаметшина. Телебашня будет иллюминировать с 19.00 до 10.00.

Для справки:

Казанская телебашня – крупнейший объект вещательной сети Татарстанского филиала РТРС, длина которой составляет 180 метров. Новая система архитектурно-художественной подсветки смонтирована на ней к ЧМ-2018.