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Казанская телебашня в день инаугурации Президента Татарстана зажжется цветами Государственного флага Республики Татарстан

Казанская телебашня в день инаугурации Президента Татарстана зажжется цветами Государственного флага Республики Татарстан

в Новости, Слайдер, Общество, Главные новости, 18.09.2020 0 6

В пятницу, 18 сентября 2020 года, состоится торжественная церемония вступления в должность Президента Татарстана Рустама Минниханова.

Казанская телебашня РТРС в честь инаугурации Президента Татарстана 18 сентября зажжется триколором Государственного флага Республики Татарстан.

Церемония начнется в 10 утра в ГБКЗ им. С. Сайдашева под руководством Председателя Госсовета РТ Фарида Мухаметшина. Телебашня будет иллюминировать с 19.00 до 10.00.

Для справки:

Казанская телебашня – крупнейший объект вещательной сети Татарстанского филиала РТРС, длина которой составляет 180 метров. Новая система архитектурно-художественной подсветки смонтирована на ней к ЧМ-2018.

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