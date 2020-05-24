Казанский фестиваль мусульманского кино поддержит татарстанских кинематографистов

Казанский фестиваль мусульманского кино продолжит поддерживать татарстанских кинематографистов. Вот уже несколько лет в числе номинаций присутствует «Национальная программа». В этом году в ней могут принять участие фильмы, созданные в 2019–2020 годах в Татарстане или при участии региона (копродукция), или фильмы о республике, отмечают организаторы.
Ограничений по жанрам и продолжительности нет. Ленты, вошедшие в «Национальную программу», будут бороться за денежные призы: создатель лучшего национального фильма получит 200 тыс. рублей, а авторы лучшей короткометражки, документального кино и фильма для детей — по 100 тыс. рублей.
«Победители „Национальной программы“ в отличие от лауреатов других номинаций будут награждены денежными призами — это делается с целью поддержки татарстанских кинематографистов», — подчеркнула директор ГБУК «Татаркино» Миляуша Айтуганова.
На данный момент в «Национальной программе» зарегистрировано 16 заявок, среди них — полный метр, документальное кино, анимация, несколько короткометражек и фильм, созданный в копродукции несколькими российскими регионами, в том числе Татарстаном. Активно присылают свои заявки студенты и выпускники факультета кино и телевидения КазГИК.
Приемная кампания продолжится до 1 июня, в конкурсный шорт-лист номинации «Национальная программа» войдут 10 фильмов.
XVI Международный фестиваль мусульманского кино пройдет в столице РТ в сентябре. За призы фестиваля будут бороться 52 фильма.