Казанский фестиваль мусульманского кино поддержит татарстанских кинематографистов

Казанский фестиваль мусульманского кино продолжит поддерживать татарстанских кинематографистов. Вот уже несколько лет в числе номинаций присутствует «Национальная программа». В этом году в ней могут принять участие фильмы, созданные в 2019–2020 годах в Татарстане или при участии региона (копродукция), или фильмы о республике, отмечают организаторы.