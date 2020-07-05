Казанский фестиваль мусульманского кино пройдет без публики

XVI Казанский международный фестиваль мусульманского кино пройдет в закрытом режиме из-за сохраняющейся угрозы распространения коронавируса Covid-19. Об этом сообщает пресс-служба мероприятия.
Несмотря на это, все «внутренние работы» кинофорума будут проведены согласно регламенту, в начале сентября 2020 будут объявлены имена победителей фестиваля.
«С большим сожалением приходится констатировать, что мы вынуждены провести нынешний кинофестиваль в закрытом режиме. Многие международные мероприятия сейчас отменяются, это реальность, к которой нужно приспосабливаться», – отметила директор ГБУК «Татаркино» Миляуша Айтуганова.
Кроме того, она поблагодарила международное киносообщество, всех режиссеров и продюсеров, приславших заявки, и пообещала обязательно довести до логического конца начатую в этом году работу.
Итоговые обсуждения и заседания жюри будут организованы в дистанционном формате. Информацию о фильмах-победителях опубликуют на официальном сайте кинофорума. Никакие офлайн-мероприятия в этом году проводиться не будут.