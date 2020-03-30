Казанский Кремль вошел в пятерку лучших исторических музеев России

В преддверии Всемирного дня историка, который отмечается 28 марта, портал ТурСтат составил рейтинг самых интересных и посещаемых исторических музеев России для онлайн-туров и виртуальных экскурсий. Выяснилось, что по популярности первые места – у музеев Москвы, Санкт-Петербурга и Казани.

Проектная декларация на рекламируемом сайтеТак, в топ-5 исторических музеев России попали Петергоф (его посетили 6,3 млн человек) и Царское село (4,6 миллиона) в Санкт-Петербурге, Московский Кремль (3,1 миллиона), включая Оружейную палату и Исторический музей в Москве.

Казанский Кремль занял в этом рейтинге четвертое место. Сообщается, что, по данным музея, в прошлом голу здесь побывало 3 миллиона туристов.

В список самых посещаемых вошли также Ярославский музей-заповедник в Ярославле, Владимиро-Суздальский музей во Владимире, Новгородский музей-заповедник в Великом Новгороде, Херсонес Таврический в Севастополе и Нижегородский музей-заповедник в Нижнем Новгороде.

Ранее сообщалось, что на итоговой коллегии государственного комитета Республики Татарстан по туризму стало известно, какие достопримечательности региона туристы посещают чаще других.

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