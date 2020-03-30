enrutat
Главная / Казанский Кремль вошел в пятерку лучших исторических музеев России
Казанский Кремль вошел в пятерку лучших исторических музеев России

Казанский Кремль вошел в пятерку лучших исторических музеев России

в Новости, Слайдер, Главные новости, 30.03.2020 0 7

В преддверии Всемирного дня историка, который отмечается 28 марта, портал ТурСтат составил рейтинг самых интересных и посещаемых исторических музеев России для онлайн-туров и виртуальных экскурсий. Выяснилось, что по популярности первые места – у музеев Москвы, Санкт-Петербурга и Казани.

Проектная декларация на рекламируемом сайтеТак, в топ-5 исторических музеев России попали Петергоф (его посетили 6,3 млн человек) и Царское село (4,6 миллиона) в Санкт-Петербурге, Московский Кремль (3,1 миллиона), включая Оружейную палату и Исторический музей в Москве.

Казанский Кремль занял в этом рейтинге четвертое место. Сообщается, что, по данным музея, в прошлом голу здесь побывало 3 миллиона туристов.

В список самых посещаемых вошли также Ярославский музей-заповедник в Ярославле, Владимиро-Суздальский музей во Владимире, Новгородский музей-заповедник в Великом Новгороде, Херсонес Таврический в Севастополе и Нижегородский музей-заповедник в Нижнем Новгороде.

Ранее сообщалось, что на итоговой коллегии государственного комитета Республики Татарстан по туризму стало известно, какие достопримечательности региона туристы посещают чаще других.

kazanfirst.ru

Оставить комментарий

Адрес Вашей электронной почты не будет опубликованОбязательные поля отмечены *

*

Яндекс.Метрика
1992-2018 Бөтендөнья татар конгрессы, ОГРН 1031659011350 от 07.07.2000. Контакты. Политика конфиденциальности персональных данных
Все материалы сайта доступны по лицензии: Creative Commons Attribution 4.0 International.