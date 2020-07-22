Казанский ТЮЗ им. Кариева поставит «Долгое-долгое детство» Мустая Карима

Казанский татарский театр юного зрителя имени Кариева готовит премьеру спектакля по повести «Оҙон-оҙаҡ баласаҡ» («Долгое-долгое детство») Мустая Карима. Ставит его известный башкирский режиссер, главный режиссер Салаватского башкирского драмтеатра Ильсур Казакбаев.

Читки повести начнутся после 10 августа. Премьера запланирована на октябрь этого года.

«Да, меня пригласили в театр им. Кариева. Для меня это первый опыт постановки в этом театре, хотя наше сотрудничество зародилось раньше: их главный режиссер Ринат Аюпов ставил в Салавате спектакль по повести Мустая Карима «Радость нашего дома», — сообщил Ильсур Казакбаев агентству «Башинформ». — Насчет концепции спектакля по повести «Оҙон-оҙаҡ баласаҡ» пока думаем, хочется что-то новое, чтобы не повторять прежние постановки»

Режиссер уточнил, что в творческой команде спектакля будут в основном уфимцы — художник-постановщик Башдрамтеатра им. Гафури Альберт Нестеров, хореограф Ольга Даукаева, композитор Магуля Мезинова и альметьевский художник по свету Ильшат Саяхов.

Лейла Аралбаева

bashinform.ru