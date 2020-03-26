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Казанцам предлагают проверить свои знания по истории Татарстана

Казанцам предлагают проверить свои знания по истории Татарстана

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Общество, Главные новости, «К 100-летию образования ТАССР», 26.03.2020 0 17

Жители Татарстана могут проверить свои знания по истории республики. Онлайн-тестирование запущено к 100-летию ТАССР.

Участникам опроса предстоит ответить на 8 вопросов. По итогам все участники будут награждены памятными сертификатами, а те, кто покажет лучшие результаты, получат ценные призы. На сегодняшний день в образовательном проекте приняли участие более 1 тыс. жителей Татарстана, сообщили в Ассоциации «Совет муниципальных образований РТ».

Проект реализуется при поддержке Государственного Совета РТ и Министерства экономики РТ.

kzn.ru

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