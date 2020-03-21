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Казанцев просят поделиться интересными историями о Старо-Татарской слободе

Казанцев просят поделиться интересными историями о Старо-Татарской слободе

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Общество, Главные новости, 21.03.2020 0 11

Префектура «Старый город» собирает уникальные истории о Старо-Татарской слободе. Самые интересные и необычные истории будут опубликованы на сайте и в социальных сетях.

Принять участие в новом проекте может любой желающий – для этого необходимо поделиться информацией, связанной с историческим районом столицы Татарстана.

«Это может быть все что угодно: рассказы о старожилах Старо-Татарской слободы, легенды, интересные факты, воспоминания из детства о любимых местах и редкие фотографии, – пояснили в префектуре. – Мы хотим собрать и сохранить ценную информацию об этом исторически значимом месте».

Материалы можно присылать на почту info-old-kzn@yandex.ru.

kzn.ru

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