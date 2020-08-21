Казанцы смогут принять участие в стилизованном празднике «Милли кием»

29 и 30 августа на набережной озера Кабан пройдет стилизованный праздник «Милли кием». В формате иммерсивного спектакля здесь воссоздадут события, которые происходили на территории Татарской слободы в начале прошлого века.

Гости и жители города могут прийти на праздник в национальной одежде, для них будут приготовлены приятные подарки. На плавучей сцене два дня будут выступать музыкальные коллективы из Татарстана, Башкирии и Удмуртии, сообщается в социальной сети общественного пространства.

Также на набережной будут организованы лекции, посвященные истории национального костюма, танцевальные мастер-классы и состоится выступление оркестра. Вход на все мероприятия свободный.

Напомним, 29 и 30 августа на обновленной части набережной по улице Марджани пройдет традиционный фестиваль современной татарской культуры «Печән базары», который объединит в себе ярмарку дизайнеров, фуд-корт, лекторий, танцевальные мастер-классы, экскурсии, детскую площадку с мастер-классами и фотозону.

kzn.ru