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Каждый желающий сможет совершить виртуальное путешествие по татарской Москве

Каждый желающий сможет совершить виртуальное путешествие по татарской Москве

в Новости, Слайдер, Общество, Соотечественники, 08.04.2020 0 15

Татарская национально-культурная автономия Москвы анонсирует новый формат экскурсий по историческим местам Москвы, значимым для татарской нации.

«Приглашаем вместе с нами совершить необычное виртуальное путешествие по татарской Москве. Мы будем рассказывать о неизвестных фактах, сенсационных открытиях и вместе с историком, радиоведущим Маратом Сафаровым прогуляемся по любимым местам столицы с «татарской историей». Встречаемся в социальных сетях Автономии татар Москвы, а мест в нашем экскурсионном автобусе хватит всем!», — говорят организаторы.

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