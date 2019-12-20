Кемеровский муфтият планирует перенять опыт ДУМ РТ по стандартизации религиозных обрядов и использовать татарстанский «Нигезлэмэ»

18 декабря муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин в резиденции ДУМ РТ встретился с муфтием Кемеровской области Тагиром хазратом Бикчантаевым.

Глава мусульман Татарстана преподнес уважаемому гостю новинку ИД «Хузур» ДУМ РТ – книгу «Понимание Жизни Пророка, да благословит его Аллах и приветствует, с кратким очерком истории праведных халифов» Мухаммада Са’ид Рамадан аль-Буты. Труд является подробным источником жизнеописания Посланника Аллаха, о его благом нраве, великих делах и о том, как он преодолевал трудности на пути выполнения своей миссии – донесения до людей чистого единобожия.

Далее в ходе встречи речь шла о путях взаимодействия между двумя муфтиятами, налаживании контактов с религиозными учебными заведениями Татарстана, изучении опыта подготовки переводов смыслов Священного Корана.

Тагир хазрат Бикчантаев рассказал о деятельности муфтията Кемеровской области. Он также обратился к Камилю хазрату с просьбой:

«В начале 2019 года в Татарстане вступило в силу «Положение об исполнении богослужений и религиозных обрядов имамами-хатыйбами ДУМ РТ». Мы особенно нуждаемся в этом документе, разъясняющем вопросы шариата по акыде, фикху, выполнению религиозных обрядов. В положении обозначены очень важные постулаты. Мы также планируем разработать единые стандарты на основе документа, подготовленного муфтиятом Татарстана».

Тагир хазрат выразил благодарность Камилю хазрату Самигуллину за издание переводов смыслов Корана:

«Вами выполнена огромная работа по подготовке смысловых переводов Священного Корана. Интерес к ним со стороны кемеровских мусульман очень большой. Областная умма с нетерпением ждет специальный дополнительный тираж издания «Калям Шариф. Перевод смыслов» от ДУМ РТ».

Стоит отметить, что на сегодняшний день около 25 жителей Кемеровской области обучаются в таких казанских религиозных учебных заведениях, как медересе «Мухаммадия» и РИИ. Отрадно, что большинство кемеровских имамов являются выпускниками РИИ.

Любопытно, что на встрече Тагир хазрат также рассказал о деятельности муфтията Кемеровской области по сохранению татарского языка и выразил интерес к опыту ДУМ РТ в этой области.

dumrt.ru