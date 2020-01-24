«Кәрван мирас» («Караван наследия») остановился в Доме Дружбы народов Чувашии

23 января 2020 года в Доме дружбы народов Чувашской Республики состоялось закрытие ежегодного межрегионального социально-культурного проекта «Кәрван мирас» («Караван наследия»). Авторский проект Национально-культурной автономии татар Чувашской Республики в четвёртый раз продемонстрировал оригинальное сочетание татарской музыки, хореографии и вокала.

Открывая концерт, организатор и бессменный руководитель этого национально-культурного объединения Ферит Гибатдинов приветствовал гостей праздника татарской музыкальной культуры на трёх языках — чувашском, татарском и русском. «Основная задача мероприятия сегодня — знакомство с самобытной песенной культурой татарского народа, её правильное восприятие умение сберечь и передать будущим поколениям татарскую народную песню возможно в оригинальном нестандартном исполнении. Мы посвящаем его 100-летию образования Чувашской автономии и 100-летию образования Татарской АССР», — отметил Ферит Гибатдинов.

В программе: аутентичные песни, танцы, игры, старинные обряды, наследие фольклора татар-мишар Татарстана, Чувашии, Мордовии, Нижегородской и Челябинской областей.

В исполнении артистов татарских народных коллективов республики «Ялкын», ансамбля кураистов Урмаевской детской школы искусств, солистов фольклорно-эстрадного ансамбля «Мишар» с Урмаево Комсомольского района, детского этнографического ансамбля «Тамчы», Ильдуса Шайдуллина, Азата Фасхутдинова, Ильнара Хисанова, Разиля Шарафутдинова, Миндании Якушевой прозвучали аутентичные песни, танцы, редкий татарский национальный песенный жанр баиды, нашиды на татарском и арабском языках.

Зрители увидели возрожденные национальные обряды и обычаи татарского народа, которые передаются из поколения в поколение, в частности элементы свадебного обряда «Туй куренеше».

«Уникальное сочетание вокальных, хореографических, артистических качеств делает коллективы невероятно востребованными и достойными больших сценических площадок нашей страны», — подчеркнул председатель Ассамблеи народов Чувашской Республики Лев Кураков. Он поблагодарил лично Ферита Гибатдинова и самодеятельных артистов за яркое и колоритное исполнение старинных и современных татарских песен.

Директор Дома Дружбы народов Чувашии Юрий Токмаков, обратившись к зрителям, назвал это событие общим большим праздником представителей разных национальностей, проживающих в Чувашии, а руководителя Национально-культурной татарской автономии подвижником в деле сохранения татарского языка и культуры.

Президент РОО Чувашии «Общество дружбы и сотрудничества между народами Чувашии и Палестины» Бассам Аль-Балауи с ностальгией вспоминал, как три года назад на первом выездном заседании Ассамблеи народов Чувашии, состоявшемся в Урмаевском сельском поселении Комсомольского района, он побывал в мечети, а также в детском саду, школе, где татарские дети показали прекрасный концерт. От своего имени он вручил самодеятельным коллективам, выступившим на этом концерте Благодарственные письма, а Фериту Гибатдинову – Почётную грамоту.

Следующие выступления самодеятельных татарских коллективов состоятся в Республиках Татарстан, Башкортостан, Кабардино-Балкарской Республике и Волгоградской области.

ДОМ ДРУЖБЫ НАРОДОВ ЧУВАШИИ