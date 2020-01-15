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«Кәрван мирас» («Караван наследия») приглашает в Дом Дружбы народов Чувашии

«Кәрван мирас» («Караван наследия») приглашает в Дом Дружбы народов Чувашии

в Новости, Слайдер, Культура, Соотечественники, 15.01.2020 0 4

Национально-культурная автономия татар Чувашии под руководством Ферита Гибатдинова ежегодно принимает участие в межрегиональном проекте «Караван наследия» («Кәрван мирас»). Он служит сохранению традиций, укреплению межнационального взаимодействия с представителями других национальностей, проживающих в нашей республике.

23 января в рамках социально-значимого мероприятия в Доме Дружбы народов Чувашии состоится праздничный концерт, посвященный 100-летию образования Чувашской автономии и 100-летию образования Татарской АССР.

В программе: аутентичные песни, танцы, игры, старинные обряды, наследие фольклора татар-мишар Татарстана, Чувашии, Мордовии, Нижегородской и Челябинской областей. Зрители смогут услышать песни в исполнении Ильдуса Шайдуллина, Азата Фасхутдинова, Ильнара Хисанова, Резили Серенеевой, Разиля Шарафутдинова, а также выступления народного фольклорно-эстрадного ансамбля «Мишар» и детского фольклорного ансамбля «Тамчы».

Дом Дружбы народов Чувашии

 

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