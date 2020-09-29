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Кинопятница в Татарском культурном центре Москвы

Кинопятница в Татарском культурном центре Москвы

в Новости, Слайдер, Соотечественники, 29.09.2020 0 5

Каждую пятницу в зале Татарского культурного центра Москвы транслируются лучшие фильмы кинопремии «Алтын тэлинкэ».

Программа на октябрь:
2 октября. Официальное открытие цикла вечеров «Кинопятница» с участием организаторов премии «Алтын тэлинкэ», актёров и режиссёров. Показ и обсуждение фильма «Кире».
9 октября. Альманах «Третий возраст» — киноленты о старшем поколении.
16 октября. Док-топ кинопремии «Алтын тэлинкэ» — лучшие документальные фильмы и их обсуждение.
23 октября. Полнометражный художественный фильм «Пустота» (4 номинации кинопремии «Алтын тэлинкэ»).
30 октября. «Детский альманах» — это шорт-лист короткого метра и анимации.

Фильмы предоставлены из каталога I Межрегиональной премии в области кинематографии «Алтын тэлинкэ» (при поддержке Фонда президентских грантов).

Организатор — Автономия татар Москвы при поддержке Полномочного представительства РТ в РФ.

Сбор гостей: 19:30
Начало показов: 20:00

Необходима предварительная регистрация.

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