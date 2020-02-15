Клуб «Татар Мафия» награжден Благодарственным письмом Казанского хосписа

Фонд Анжелы Вавиловой выразил благодарность московскому клубу «Татар Мафия» за благотворительную помощь и поддержку пациентов Казанского хосписа. В целях оказания помощи Фонду клуб «Татар Мафия» провел благотворительную игру, собрав 50 тысяч рублей. В игре приняло участие более 50 человек.

По мнению руководителя «Штаба татар» Рустэма Ямалеева, татары, проживающие в столице России, не могут оставаться в стороне от гуманной деятельности Фонда, который возглавляет Владимир Вавилов.

Это не единственная акция в поддержку Казанского хосписа. Ранее московские молодожены собрали деньги, приняв участие в проекте «Букеты спасают жизни». Вместо того, чтобы покупать цветы на свадьбу, эти средства они перечислили для детей Татарстана, больных лейкемией.

Благотворительный Фонд имени Анжелы Вавиловой был создан в марте 2003 года Владимиром и Мариной Вавиловыми в память об умершей от онкологического заболевания пятилетней дочери Анжеле.

tatar-shtab.ru