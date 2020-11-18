Книга «История татар Пензенского края» вышла на «Литрес»

На сервисе «Литрес» вышел первый том книги «История татар Пензенского края» (авторы Фаттих Зюзин и Ряшид Алюшев). Это книга, посвященная истории татар Пензенского края, в котором нашли отражение все вехи времени, от седой древности и до сегодняшних дней. Здесь читатель может найти множество интересных фактов и исторических событий, узнать, как развивался Пензенский край, начиная со времени его основания в период Золотой Орды, на Диком поле. Объем книги составляет 850 стр., в том числе 267 иллюстраций.

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