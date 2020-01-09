Книга по истории татарской деревни на Среднем Урале

«Природно-исторические очерки о Новом Бугалыше» так называется историко-крае-ведческая книга кандидата биологических наук, ведущего научного сотрудника Института экологии растений и животных Уральского отделения РАН Гафурова Филареда Габду-ляновича, изданная в Екатеринбурге(2019,310 стр.). Автор известен своим землякам как высокопрофессиональный специалист и общественный деятель, а татарские краеведы по-знакомились с его деятельностью и трудами в ходе Всероссийского форума татарских кра-еведов, который состоялся в Томске в сентябре 2019 года. В настоящее время Ф. Г. Гафу-ров активно занимается развитием татарского краеведения в Екатеринбурге и Свердлов-ской области.

Краеведческий труд написан по личной инициативе автора , уроженца деревни Новый Бугалыш, в память о своих предках, основавших это сельское поселение на просторах Красноуфимской лесостепи. Книга посвящена односельчанам – замечательным тружени-кам, представителям татарского народа, освоивших природные богатства Предуралья.

Данная работа издана при финансовой поддержке президента благотворительного фонда «Малая Родина» Альберта Феликсовича Абзалова.

В Свердловской области всего 42 татарских села и деревень, историю которых еще предстоит написать. Для этого нужно проведение полевых научных работ на территории самих населенных пунктов и в их округе, а также изучение всех архивных, музейных и других материалов.

Как видим, Ф. Г. Гафуров начал это дело благодаря личным стараниям и при под-держке спонсора. Это хороший пример, к тому же книга получилась достаточно хорошей и может служит конкретным методическим образцом для написания аналогичных работ.

В первой части книги автор детально изучил природные условия в районе деревни Но-вый Бугалыш и ее округи. Здесь подробно описаны климатические условия, геоморфоло-гия и геология региона, гидрология почвы, растительный и животный мир окрестностей деревни.

Вторая часть книги представляет собой систематизированные и привязанные к конкрет-ным историческим датам сведения и события возникновения и становления деревни Но-вый Бугалыш Красноуфимского района Свердловской области. В истории Нового Буга-лыша в процессе изучения социально-экономических преобразований выделены не-сколько периодов, которые неразрывно связаны с общей историей края. На основе извест-ных в этих местах легенд и исторических материалов из государственных архивов изло-жены основные события дореволюционной жизни жителей деревни. Также в книге по-дробно освещены события Гражданской войны и колхозно-совхозной жизни в советский период. Даются сведения о земляках – участниках Великой Отечественной войны и ло-кальных конфликтов, а также данные об известных личностях. В книге также даны сведе-ния об истории мечети и мусульманской общины деревни. Кроме этого, в работе характе-ризуется деятельность местной школы, имеются данные о клубе, водопроводе, магази-нах…

Рассматриваемая книга оформлена цветными и черно-белыми фотоматериалами.

В завершающей части даются источники и литература, использованные при написании книги.

Материалы ,представленные в книги могут быть использованы учеными, специали-стами и краеведами при написании энциклопедических трудов по истории населенных пунктов Урала. Также этими данными могут воспользоваться учителя, студенты и школь-ники в ходе факультативных и кружковых занятий по природе и истории региона. Книга представляет интерес широкому кругу читателей, кто интересуется природой и историей татарских сел и Урала.

Книга Ф. Г. Гафурова «Природно-исторические очерки о Новом Бугалыше», на наш взгляд, является значительным вкладом в краеведение и историю татар Уральского реги-она.

ИНФОРМАЦИЯ А.А.БУРХАНОВА