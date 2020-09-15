Книга, пронизанная любовью к Отечеству

Недавно в Уфимском издательстве «Чурагул» увидела свет книга туймазинского писателя и журналиста Нурии Валиахметовой «Мы гордимся Вами, ветераны!». Она выделяется среди других изданий тем, что выпущена по проекту Туймазинского регионального литературного объединения «Илһам-Вдохновение» в связи с 75-летием Великой Победы, и её автор — руководитель ЛИТО Нурия Валиахметова — одновременно является также и составителем, и художественным редактором.

Книга начинается с вводной части, где с поздравлениями и добрыми напутствиями к читателям обращаются управляющий делами администрации Туймазинского района Башкортостана Диля Арсланова, инициатор проекта Нурия Валиахметова и генеральный директор издательства Чурагул», поэт-песенник Рамиль Чурагулов.

Как лаконично извещает название книги, она от первой до последней страницы пронизана любовью к Отечеству и благодарностью к ветеранам Великой Отечественной войны. На страницах книги нашли место документы, статьи, стихи и сообщения о славных сынах и дочерях Родины, внёсших свой священный вклад в дело Победы советского народа над фашистской Германией в незабываемом мае 1945 года.

В основной части книги особое внимание уделено освещению ратных подвигов фронтовиков и героических дел ветеранов тыла села Акбаш Ютазинского района Республики Татарстан, откуда родом сама Нурия Валиахметова: здесь приведены довольно полные биографические сведения десяти героев войны и шести тружеников тыла — акбашевцев, что достойно отдельной благодарности автору. Немаловажно и то, что приведён список двадцати девяти участников Великой Отечественной войны, проживавших в городе Туймазы по состоянию на конец марта 2020 года.

В третьей части этой необычной книги подведены итоги Праздничного военно-патриотического проекта, посвящённого 75-летию Великой Победы, проведённой литературным объединением «Илһам — Вдохновение» имени поэта-героя Музагита Хайрутдинова. В этом конкурсе приняли участие десятки читателей, из которых сорок победителей были награждены (Гран-при получила Н.Валиахметова, а первые места завоевали К. Сафарова, Р.Ахметгалеева, Р.Каримова, Р.Гимазетдинова). Интересно, что деятельную помощь в проведении этого мероприятия оказали и сотрудники Централизованной библиотечной системы Туймазинского района,

Новобалыклинской сельской модельной библиотеки и Нигматуллинской сельской библиотеки.

В заключение книги помещены произведения таких активных членов литературного объединения — участников конкурса, как Халида Хуснетдинова, Тамара Фарваева, Тимерьян Идрисов, Гульнара Ахметшина, Алефтина Копылова, Нур Даутов и других. Причём, их произведения напечатаны на языках самих авторов — татарском, русском, башкирском.

Содержание книги заметно обогащает цикл добротных стихотворений Нурии Валиахметовой на татарском и русском языках (в переводе Мансура Сафина), посвящённых герою-земляку, поэту-патриоту, полковнику Музаю Хайрутдинову, среди которых есть и такие пронзительные строки:

Когда батыр упал от пули

И телом Шар земной накрыл,

Я знаю, что фашистский изверг

Его лишить пытался крыл…

Но взвились в небеса джигиты,

Погибшие от вражьих пуль,

И где-то там, в раю, наверно,

Им встретился Муса Джалиль.

И в дружеской они беседе

Мечтали о победных днях,

В негаданной, нежданной встрече,

Друг друга радостно обняв…

И ныне мы гордимся ими,

Свободой сладостно дыша,

И в резонансе с их мечтами

Поёт возвышенно душа!..

(Когда батыр упал от пули…)

Завершая свой небольшой отзыв об уникальной книге Нурии Валиахметовой «Мы гордимся Вами, ветераны!», хочу только порадоваться активной деятельности литературного объединения «Илһам-Вдохновение», их благородным делам и пожелать илһамовцам дальнейших творческих успехов на литературной стезе.

Мансур САФИН, поэт,

секретарь Татарстанского отделения

Союза писателей России.