В разные годы сотрудники музея Г. Тукая неоднократно обращались к теме «Габдулла Тукай и Великая Отечественная война» при организации выставочной и культурно-образовательной деятельности. В честь 75-летия Победы в интернет-пространстве Литературным музеем Г. Тукая запущен проект «Без сугышта юлбарыстан көчлебез» (“Книги Г. Тукая в годы Великой Отечественной войны”).

В условиях осуществления мер по профилактике пандемии коронавирусной инфекции проект реализуется на сайте музея, в социальных сетях Вконтакте и Инстаграм.

Пользователям предоставлена возможность знакомства с экспонатами, хранящимися в фондах Национального музея РТ, которые раскрывают тему «Габдулла Тукай и Великая Отечественная война» книгами, открытками, фотографиями и другими историческими документами. Среди экспонатов есть уникальная книга – I том академического издания Г.Тукая, изданный в Казани на татарском языке в 1943 году. Этот уникальный экземпляр принадлежал известному татарскому литератору и журналисту Мухаммаду Садри (1913-1999) и прошел с ним по фронтовым путям начиная с Западной Украины, в Польше, Германии, Чехословакии, Австрии, Венгрии, Румынии, дошел до Берлина. На титульном листе несколько автографов хозяина книги на татарском и русском языках, они датированы 1945, 1947 и 1966 годами. Запись от 3 мая 1945 года: «Тукай был и в рейхстаге, добывал победу в логове врага. Были 3 мая».

Литературный музей Габдуллы Тукая: +7(843) 590-86-67

tatmuseum.ru