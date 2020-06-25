Ко Дню республики планируется выход книги Татарстану «100 лет»

Еще две книги готовятся к изданию: это иллюстрированные энциклопедические очерки «Татарстану 100 лет» и книга о 100 самых ярких, знаковых политических деятелях за 100 лет истории Татарстана. Об это в интервью «Казанским ведомостям» рассказал директор Института татарской энциклопедии и регионоведения Академии наук РТ, действительный член АН РТ, доктор исторических наук, профессор Искандер Гилязов.