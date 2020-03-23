Когда оживает слово …

В поселке Межевой Саткинского района прошли III Литературно-краеведческие Львовские чтения, посвященные 75-летию Победы в Великой Отечественной войне и памяти о нашем земляке, вдающемся поэте Михаиле Львове. Это творческий псевдоним Рафката Габитова, уроженца деревни Насибаш, которая находится в 18 километрах от Межевого. Об этом сообщают из конгресса татар Челябинской области. Во дворце культуры «Горняк» собрались поклонники его таланта, школьники, педагоги, представители творческих коллективов. В празднике поэзии приняли участие и гости из Челябинска – племянница поэта Земфира Габитова, председатель Конгресса татар Челябинской области Лена Колесникова, поэты Нина Пикулева и Елена Сыч.

Уже третий год чтения проводятся благодаря Ольге Никифоровой, директору Межевой централизованной библиотечной системы. Именно она стала инициатором их проведения и многое сделала для того, чтобы сохранить память о поэте-фронтовике. Участники узнали о его жизни, увидели уникальные фотографии из семейного архива, услышали проникновенные поэтические строки в замечательном детском исполнении.

Многие знают Михаила Львова благодаря его песням. Самая известная из них, «Помолимся великим тем годам» каждый год, девятого мая, звучит во время праздничных концертов. Ее исполняли Иосиф Кобзон и Людмила Зыкина. Но Львов – это еще и автор проникновенных стихов, в которых воплотились сила и мужества народа, сумевшего победить фашизм. Лена Колесникова предложила сделать Львовские чтения областными. Все участники с радостью поддержали эту идею. Ведь это одно из имен, которым Челябинская область может по праву гордиться.

Узнать подробности о том, как прошли Львовские чтения, и почему Михаил Львов достоин того, чтобы его имя знал каждый житель региона, вы сможете из материалов газеты и телевизионной программы «Хазина».