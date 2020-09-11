Когда решается судьба Республики, мы должны быть первыми!

Уважаемые соотечественники, татарстанцы, дорогие земляки!

В этом году всему человечеству, нашей родной стране и жителям Татарстана приходится переносить большие испытания. Масштабная пандемия и вызванные ей социально-экономические трудности, происходящие в разных странах стихийные бедствия и общественно-политические потрясения в значительной степени изменили состояние общества и уклад жизни в регионах. Республика Татарстан эти испытания переносит уверенно и собранно, эффективно решая возникающие проблемы, динамично развивая социальную инфраструктуру.

Мы вправе гордиться стабильностью, межнациональным согласием Республики Татарстан, которую татары все России и зарубежных стран считают своим духовным центром. Несмотря на возникающие трудности, Татарстан добивается высоких показателей в социально-экономическом развитии, культуре, спорте, реализует интересные проекты. Стабильность, здоровая моральная атмосфера многонационального общества, духовный подъем, вызванный проведением 100 летия ТАССР, оказывают позитивное влияние на жизнь и настроение всех сограждан и татар, живущих в регионах России.

В эти дни мы переживаем волнующее и очень важное событие — 11-13 состоятся выборы Президента Республики Татарстан и депутатов в местные советы, которые в значительной степени определят наш завтрашний день, качество жизни в предстоящие годы. В эту решающую пору мы не можем оставаться в стороне, полагая, что «пусть решают и без моего участия». Судьбу и благополучие жителей республики, развитие социальной инфраструктуры, сохранение языка и культурного наследия татарского народа должны решать избиратели Татарстана, которые лучше, чем кто-либо другой, знают свои цели, потенциал своих кадров и своих лидеров.

Всемирный конгресс татар, его Национальный совет призывает всех избирателей РТ участвовать на выборах Президента Татарстана и депутатов местных советов, проголосовать за процветание родной республики, отставивая интересы всех сограждан.

В добрый час, дорогие земляки! Мы не можем стоять в стороне, когда решается судьба республики. Призываем выразить свое отношение к ней своими голосами на выборах 11-13 сентября.

Пусть наше земля и жизнь наших сограждан становятся еще краше и благополучнее!

Всемирный конгресс татар