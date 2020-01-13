enrutat
Главная / Коллектив татарской культуры «Сандугач» Сургута достойно выступил на фестивале «От чистого истока»
Коллектив татарской культуры «Сандугач» Сургута достойно выступил на фестивале «От чистого истока»

Коллектив татарской культуры «Сандугач» Сургута достойно выступил на фестивале «От чистого истока»

в Новости, Слайдер, Культура, Соотечественники, 13.01.2020 0 6

8 января в Сургуте на сцене Сургутского политехнического колледжа состоялся праздник детского творчества, таланта и дружбы — отборочный тур первого регионального детско-юношеского национального фестиваля-конкурса «От чистого истока».

Программа фестиваля в этот раз была очень насыщенной. Отборочный тур детско-юношеского национального фестиваля объединил порядка 50 школьников и дошколят. Таланты участников по достоинству оценивало справедливое жюри.

Представители нашего любимого коллектива татарской культуры «Сандугач» достойно выступили на фестивале и взяли призовые места! В номинации «Хореография» Лауреатом первой степени стала яркая солистка ансамбля «Сандугач» Алсу Сафаровой за татарский танец «Залида». В номинации «Народный вокал» лучшими признали выступление дуэта Рустама Зиятдинова и Тимура Давлетова за татарскую песню «Буран» и присудили Лауреатов первой степени. Также Лауреатом второй степени в номинации «Народный вокал» стала Гульназ Ханнанова!

Розалия Бакиева

Оставить комментарий

Адрес Вашей электронной почты не будет опубликованОбязательные поля отмечены *

*

Яндекс.Метрика
1992-2018 Бөтендөнья татар конгрессы, ОГРН 1031659011350 от 07.07.2000. Контакты. Политика конфиденциальности персональных данных
Все материалы сайта доступны по лицензии: Creative Commons Attribution 4.0 International.