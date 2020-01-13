Коллектив татарской культуры «Сандугач» Сургута достойно выступил на фестивале «От чистого истока»

8 января в Сургуте на сцене Сургутского политехнического колледжа состоялся праздник детского творчества, таланта и дружбы — отборочный тур первого регионального детско-юношеского национального фестиваля-конкурса «От чистого истока».

Программа фестиваля в этот раз была очень насыщенной. Отборочный тур детско-юношеского национального фестиваля объединил порядка 50 школьников и дошколят. Таланты участников по достоинству оценивало справедливое жюри.

Представители нашего любимого коллектива татарской культуры «Сандугач» достойно выступили на фестивале и взяли призовые места! В номинации «Хореография» Лауреатом первой степени стала яркая солистка ансамбля «Сандугач» Алсу Сафаровой за татарский танец «Залида». В номинации «Народный вокал» лучшими признали выступление дуэта Рустама Зиятдинова и Тимура Давлетова за татарскую песню «Буран» и присудили Лауреатов первой степени. Также Лауреатом второй степени в номинации «Народный вокал» стала Гульназ Ханнанова!

Розалия Бакиева