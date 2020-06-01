Коллекция сайта darul-kutub.com пополнилась новинками

Сотрудники проекта электронной библиотеки darul-kutub.com оцифровали ряд дореволюционных изданий по Исламу. На некоторых из них хочется остановиться подробнее.

Кыраат арабия. Этот сравнительной небольшой труд принадлежит перу выдающегося татарского журналиста, педагога и публициста Хабибрахмана Абдульвалиевича Забирова (Хабибрахман Забири). Учебник «Кыраат арабия» составлен по методике «от простого к сложному». Вначале читатель знакомится с арабским алфавитом, а к концу, при должном усердии, уже сможет читать арабский текст. В качестве упражнений для чтения приводятся короткие суры Корана. Таким образом, учебник «Кыраат арабия» повторяет смысл и идею другого популярного и по сей день учебника «Мугаллим сани».

Ильм аль-ахляк. Этот труд принадлежит мусульманскому богослову, философу и систематизатору науки «ильм аль-калям» Адудуддину Абдуррахману ибн Ахмаду аль-Иджи. Адудуддин аль-Иджи занимал пост верховного шариатского судьи (кади) в городе Идж, Персия. Среди его учеников – выдающийся богослов, философ, факих Садуддин ат-Тафтазани. Книга «Ильм аль-ахляк», как понятно из названия, освещает вопросы исламской нравственности и этики.

Маглюмат. Данная книга относится к категории справочников по основным вопросам Ислама. Информация в этой книге дается в формате «вопрос-ответ». Необходимо отметить, что такой формат был очень популярен у татар.

Напоминаем, что вы тоже можете внести свой вклад в развитие библиотеки darul-kutub. Если у вас или у ваших родственников есть дома старинные мусульманские книги, вы можете передать их сотрудникам ИД «Хузур». Книги будут бережно оцифрованы и принесут пользу огромному количеству мусульман по всему миру.

В 2019 году книжный фонд электронной библиотеки Darul-Kutub.com значительно обогатился – на сайт были размещены 166 «новых» отсканированных трудов, изданных в Казани до 1913 года. Таким образом, на сегодняшний день электронная библиотека Darul-Kutub.com вмещает в себя более 1500 редких и старых, а также новых религиозных книг, среди которых классические дореволюционные труды татарских ученых и богословов. Проект Darul-Kutub.com активно развивается силами Издательского дома «Хузур» ДУМ РТ с целью сохранения татарского богословского наследия и его дальнейшего изучения, перевода на современный татарский и русский языки. Сайт позволяет не только находить ценные труды, но и читать эти книги онлайн или скачать на бесплатной основе. Дизайн сайта адаптирован для всех экранов ПК, смартфонов и планшетов. Можно осуществлять поиск по авторам, названию книги и категориям.

dumrt.ru