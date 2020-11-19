Команда КВН «Исемсез» Пензенской области в сезоне татарской лиги «Әйдә, шаярт»

В республике Татарстан с 12 по 15 ноября на базе лагеря «Байтик» проходила подготовка к фестивалю татарской лиги КВН. В Казанском татарском государственном театре юного зрителя имени Габдуллы Кариева состоялся отборочный тур фестиваля.

Для представителей 22 команд из разных районов республики и регионов России были организованы творческие мастер-классы. Команды оттачивали свое мастерство на сцене, много шутили и осваивали премудрости самой веселой и находчивой игры (конечно, с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических норм).

Пензенскую команду «Исемсез» представили члены молодёжного исполкома автономии Таишев Равиль и Казеев Рамиль. Данная команда прошла отборочный тур и будет представлять татар Сурского края в сезоне Татарской лиги КВН «Әйдә, шаярт». 17 декабря состоится первая игра 1/8 финала.

По материалам сайта penza.tatar