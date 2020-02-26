Команда «Стерхи» д. Усть-Баяк Красноуфимского района стали победителями турнира по хоккею с шайбой

23 февраля на хоккейном комплексе д. Усть-Баяк Красноуфимского района Свердловской области состоялся юношеский турнир по хоккею с шайбой на призы игрока хоккейного клуба «Ак Барс», единственного в России пятикратного обладателя «Кубка Гагарина» Даниса Зарипова.

В соревнованиях приняли участие команды: «Титан» Белокатайского района Республики Башкортостан, «Ермак» г. Кунгура Пермского края и «Стерхи» д. Усть-Баяк Красноуфимского района.

На торжественном открытии турнира приняли участие глава Муниципального образования Красноуфимского округа Олег Викторович Ряписов, депутат Законодательного собрания Свердловской области Альберт Феликсович Абзалов, консультант Постоянного представительство Республики Татарстан по Уральскому региону Юсупов Рифат Рашидович.

Юсупов Р.Р. поприветствовал участников турнира, вручил спец.приз победителю турнира от имени Постоянного представительства Республики Татарстан, а также наградил Почетной грамотой Министерства спорта Республики Татарстан организатора турнира Зиятдинова Рафиля Залялитдиновича за заслуги в области физической культуры и спорта в сфере сохранения и развития татарских национальных традиций.

tatur.tatarstan.ru