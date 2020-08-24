Комитет Гущина начал работы по благоустройству могил Кашкина и Кариева

22 августа в Казани стартовали работы по благоустройству мест захоронений деятелей культуры — выдающегося музыкального критика Николая Кашкина и основоположника татарского театра Габдуллы Кариева.

Работы проводятся в рамках мероприятий, посвященных 100-летию образования ТАССР. Места захоронений включены в список объектов культурного наследия и находятся на государственной охране.

Николай Кашкин был похоронен на Арском кладбище ровно 100 лет назад. Статус объекта культурного наследия федерального значения могила Николая Кашкина получила 1974 году в соответствии с постановлением Совета Министров РСФСР.

На могиле отреставрируют памятник, очистят территорию от кустарников и корней деревьев, а также отремонтируют и покрасят ограду.

Также проводятся работы по сохранению объекта культурного наследия на могиле основателя татарского театра, артиста Габдуллы Кариева, который был похоронен ровно 100 лет назад на Ново-Татарском кладбище.

В своей деятельности Кариев стремился к созданию передового демократического национального театра, который считал средством просвещения и воспитания народа. Ставил произведения, в которых с позиций критического реализма раскрываются картины дооктябрьской жизни татар.

На месте захоронения Габдуллы Кариева провели работы по ремонту и покраске ограды, а также убрали территорию.

tatar-inform.ru