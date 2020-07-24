Конференция международной летней школы «Болгарский диалог культур — 2020» пройдет в онлайн формате

6-7 августа 2020 года в рамках мероприятий Группы стратегического видения «Россия — исламский мир» состоится онлайн конференция Международной летней школы «Болгарский диалог культур – 2020» по теме «Молодежное волонтерское движение: опыт России и стран исламского мира». Организаторами мероприятия являются Фонд стратегический диалог и партнерство с исламским миром и Болгарская исламская академия при поддержке Министерства по делам молодежи Республики Татарстан. Мероприятие пройдет в ходе первого этапа работы Проектного офиса Росмолодежи по международному молодежному сотрудничеству «Россия – ОИС». Партнёрами проекта является Академия молодежной дипломатии, г. Казань и ТРМОФ «Сэлэт».

Использование интернет-платформы для проведения конференции позволит расширить географию проекта и укрепить диалог молодежи России и стран исламского мира в условиях политической турбулентности в мире.

Цели проекта – создание условий для развития связей между молодежными организациями и волонтерскими объединениями; обмен практическим опытом участников добровольческого движения из российских регионов и зарубежных стран.

В программе форума планируется выступление руководства крупных российских, международных организаций и ведомств, среди которых: Организация исламского сотрудничества, Молодёжный форум исламского сотрудничества, Фонд стратегический диалог и партнерство с исламским миром, Министерство по делам молодежи Республики Татарстан. Также с приветствием к участникам мероприятия обратятся представители Ассоциации волонтерских центров и таких религиозных объединений Российской Федерации, как ДУМ Российской Федерации, ДУМ Республики Татарстан, ЦДУМ России, Казанской православной духовной семинарии, Казанская иудейская община.

К работе форума подключатся организаторы волонтерских проектов и их участники из Ливана («Волонтеры Победы» и «Школа молодого лидера»), Египта (Министерство молодежи и спорта), Туниса (Женское волонтерское движение), Сирии. Интерес к организации мастер-классов на форуме выразило Представительство Россотрудничества в Ливане и Представительство РФ при Организации исламского сотрудничества в Джидде.

Практическим опытом добровольческого движения в современных условиях поделятся представители российских благотворительных фондов «Солидарность» (г. Москва), «Дом доброты», «Закят» (г. Москва), экологического движения «Будет чисто» (г. Казань) и представители волонтерского отряда «Делай добрые дела» (г. Дербент).

Доступность волонтёрской активности для гражданского общества продемонстрируют российские Инстаграм-блогеры.

В заключительный день форума будут подведены итоги конкурса видеороликов, а также продемонстрированы лучшие проекты презентации личного бренда волонтера.

Участники Международной летней школы «Болгарский диалог культур — 2020» получат сертификаты участника конференции.

Лучшие видео материалы конкурсантов мероприятия будут размещены на сайте Группы стратегического видения «Россия-Исламский мир».

Активисты Международной летней школы «Болгарский диалог культур — 2020» — «Молодежное волонтерское движение: опыт России и стран исламского мира» станут участниками международного фестиваля молодежи России и стран исламского мира, запланированного на октябрь 2020 г.

Приглашаются молодежные волонтерские добровольческие движения, представителей молодежных общественных организаций к участию в нашем мероприятии.

Заполняйте заявку на участие в конференции по ссылке. Срок подачи заявки до 30 июля 2020 года.

Для организации взаимодействия и вопросам по предстоящему мероприятию – утвержден член оргкомитета Международной летней школы «Болгарский диалог культур — 2020» Зигантдинов Ирек Яхиевич, тел.: +79033079912, e-mail.: iyazigantdinov@bolgar.academy.

Оргкомитет

Международной летней школы

«Болгарский диалог культур -2020»