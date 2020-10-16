Конгресс татар Челябинской области начал приём заявок на участие в областном этапе конкурса «Джалиловские чтения»

Друзья, я с радостью сообщаю, что Конгресс татар Челябинской области начал приём заявок на участие в областном этапе Международного конкурса чтецов, посвященного творчеству поэта Мусы Джалиля — «Джалиловские чтения»! Знаю, что уже многие из вас его ждут с нетерпением.
Теперь в нем смогут принять участие любители поэзии в возрасте от 3 до 65 лет.
Появились и новые номинации. Признаюсь, что это один из любимых наших проектов.
Мы проводим его уже в течение 11 лет и очень хотелось, чтобы в этом году он тоже состоялся.
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Обычно конкурс проходил весной, мы всегда с нетерпением ждали встречи с его участниками. Многие ребята приезжали из года в год, выросли на наших глазах и стали по-настоящему родными. Это всегда был большой и яркий праздник поэзии и творчества, на нём зажглось много ярких звездочек.
В этом году, к сожалению, пришлось изменить наши планы. Мы надеялись, что долгожданная встреча все-таки состоится и мы сможем сохранить привычный формат.
Да, интернет открывает перед нами безграничные возможности, но все же никогда не сможет заменить человеческого общения.
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Исходя из нынешней ситуации, мы будем вынуждены провести областной и зональный туры в заочном формате.
В феврале планируется традиционный гала-концерт международных «Джалиловский чтений» в Казани. В нем всегда с огромным успехом выступают наши победители и получают призовые места.
Очень хочется, чтобы этот праздник для ребят состоялся. Давайте все вместе верить в лучшее! Сейчас это очень важно для каждого из нас.
Председатель Конгресса татар Челябинской области Лена Колесникова