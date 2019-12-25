Конгресс татар выражает соболезнования родным и близким Махмута Гареева

На 97 году жизни скончался ветеран Великой Отечественной войны, генерал армии, профессор, доктор исторических и военных наук, член Национального совета Всемирного конгресса татар Махмут Гареев.

Дружба Всемирного конгресса татар с генералом армии, участником Великой Отечественной войны, президентом Академии военных наук России, члена Национального Совета ВКТ Махмутом Гареевом началась с первых дней образования конгресса, а если быть точнее – 19 июня 1992 года он был делегатом Первого созыва Всемирного конгресса татар, который состоялся в Казани.

Стоит отметить, что помимо военной деятельности он занимался научной работой. Его труды насчитывают более 250 статей. В марте 2017 года он принял участие в первом Всероссийском форуме татарских краеведов, который прошел в Казани.

В августе 2017 года в ходе VI съезда Всемирного конгресса татар Президент Татарстана Рустам Минниханов вручил Махмуту Гарееву государственную награду – орден Дружбы. В этом же году Махмут Ахметович был избран членом Национального совета.

Национальный совет Всемирного конгресса татар выражает глубокие соболезнования родным и близким покойного. Это большая утрата для нашей нации. Пусть земля ему будет пухом!