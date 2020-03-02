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Конкурс чтецов корана

Конкурс чтецов корана

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Религия, Соотечественники, 02.03.2020 0 5

Вчера в мечети села Кочко-Пожарки Нижегородской области состоялся очередной конкурс чтецов Корана среди 50-ти шакирдов мактаба «Нур аль-Ильм» Краснооктябрьского района.
Их выступления оценивало жюри под председательством главного имама Краснооктябрьского района Хариса хазрата Исмаилова. Победителей и призеров в каждой категории руководитель мактаба Дамир хазрат Каюмов наградил грамотами и ценными подарками, а самые лучшие из них поедут на областной конкурс, который состоится в конце марта.
Приехавший в наши края для подготовки сюжета о жизни нижегородских татар ведущий программы «Юлчы» телеканала «ТНВ Татарстан» Альберт Шакиров был гостем на этом мероприятии и снял о нем видеорепортаж, который можно будет посмотреть 21 марта в 17 часов.
После церемонии награждения участников и гостей мероприятия пригласили за праздничный стол. Более подробно об этом читайте в ближайшем номере, а с полным фоторепортажем можно ознакомиться в альбоме «Конкурс шакирдов — 2020».

газета «Туган як»

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