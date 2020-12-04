Конкурс «Джалиловские чтения» в Санкт-Петербурге

Члены общественной организации татарских женщин «Ак калфак-Нева»

Фирая Ильгизаровна Рашитова, Светлана Насыйровна Зигангирова, Линара Анваровна Николашкина приняли активное участие в организации конкурса «Джалиловские чтения».

Председатель общественной организации татарских женщин «Ак калфак-Нева» Фирая Рашитова в составе членов жюри открыла конкурс чтецов стихотворением «Хадича» Мусы Джалиля.

В период работы жюри и подсчёта голосов, перед участниками и гостями выступил творческий коллектив татарского фольклорного ансамбля «Акчарлак», руководитель Светлана Насыйровна Зигангирова, солистка Гульниса Латыпова, баян-Фаяз Рахимов.

Светлана Зигангирова продемонстрировала участникам конкурса элементы татарского фольклорного костюма и дала мастер класс по татарскому танцу.

Также Светлана Насыйровна стала победителем в номинации «Джалиль на татарском».

Линара Николашкина, организовала прямой видеоэфир выступлений в контакте, который набрал в течение двух часов около 5 тысяч просмотров.

Благодарим Постоянное Представительство Республики Татарстан в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области, в лице заместителя Постоянного Представителя РТ в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области Дамира Рахибовича Сабирова, и Библиотеку — филиал 1 Калининского района, в лице Елены Васильевны Коростелевой и Ирины Ильиничны Остроумовой, за организацию Международного литературного конкурса «Джалиловские чтения».

Портал татар Санкт-Петербурга и Ленинградской области