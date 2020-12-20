Конкурс исполнителей на национальных инструментах «Уйнагыз, гармуннар» в уральском селе Аракаево

В предыдущие годы во время проведения Межрегионального конкурса исполнителей на национальных инструментах «Уйнагыз, гармуннар» (Играй, гармонь) в уральском селе Аракаево мелодии гармони, тальянки, баяна, курая, кубыза разносились не только по всему зданию Дома культуры, но и всем окрестностям села, эхом отдаваясь от водной глади Серги и окружающих село гор.

В 2020 году все было иначе — но не потому что конкурс не состоялся, либо участники не приехали – нет, причина была совершенно в другом. В этом году конкурс мирно перетек на просторы всемирной паутины, в социальные сети «Интернет», т.к. проводился в онлайн формате, что позволило расширить географию и контингент участников конкурса.

Для участия в конкурсе заявилось 106 творческих коллективов и отдельных исполнителей из восьми регионов Российской Федерации: республик Татарстан, Башкортостан, Марий Эл, Пермского края, Свердловской, Челябинской, Тюменской областей. Общее количество разновозрастных участников от 8 до 85 лет перевалило за 280 человек. Это своеобразная творческая лаборатория, где молодежь может перенять опыт у пожилых, убеленных сединой ветеранов, не представляющих свою жизнь без мелодии гармони и баяна.

Выступления конкурсантов в онлайн-формате оценивало компетентное жюри в составе: залуженного работника культуры республики Татарстан Люции Фаатовны Резвановой из Екатеринбурга, заслуженного деятеля искусств республики Татарстан Салавата Сагетдиновича Губаева из с.Аракаево — автора и руководителя проекта, под председательством виртуозного баяниста, гармониста, заслуженного артиста Республики Татарстан, исполняющего обязанности заведующего кафедрой музыкального искусства, старшего преподавателя Казанского государственного института культуры, лауреата международных конкурсов — Наиля Фаритовича Сагдиева.

По Результатам конкурса сформирован и размещен в социальных сетях онлайн гала-концерт с открытым доступом, а лучшие творческие коллективы и исполнители удостоены званий, дипломов и ценных призов:

Гран-при V Межрегионального конкурса исполнителей на национальных инструментах присвоено ансамблю татарских гусляров «Хазинэ» Республиканского центра татарской культуры г.Йошкар-Ола республики Марий Эл, художественный руководитель – заслуженный работник культуры республики Марий Эл Гарай Магсумьянов.

Званий лауреата конкурса удостоены: Ильнур Хамидуллин из г.Березовский Свердловской области, Ринат Мухутдинов из г.Казани, Александр Пузаков из Аракаево, Абузар Миннибаев из г.Тюмени, фольклорный ансамбль «Эмэл» из г.Тюмени, ансамбль ложкарей из с.Аракаево Свердловской области.

Диплома 1 степени удостоены: Гарай Магсумьянов из республики Марий Эл, Зифат Сафин из Мечетлинского района республики Башкортостан, Илиза Габдульманова из с.Барда Пермскоо края, Ильяс Гафаров из г.Магнитогорска Челябинской области, Рашида Харисова из д.Перепряжска Свердловской области, Газима Хакимова из с.Аракаево Свердловской области, инструментальный ансамбль «Юлдаш» из г.Нижний Тагил Свердловской области, народный фольклорный ансамбль «Татарские гармоники» из г.Казани, народный коллектив фольклорный ансамбль «Лэйсэн» из Челябинской области.

Диплома 2 степени удостоены: Александр Пузаков из Аракаево, Рамиль Батыркаев из с.Барда Пермского края, Шаукат Хусаенов из Кукморского района республики Татарстан, Олег Кипрушкин из г.Каменск-Уральский Свердловской области, Зульфира Салимова, Энгельс Галиакберов из Мечетлинского района республики Башкортостан, Дамир Валиахметов из г.Нижний Тагил Свердловской области, инструментальный ансамбль «Ядкарь» из Балтасинского района республики Татарстан, вокально-инструментальный ансамбль «Сунмэс мон» из Пермского края, ансамбль гармонистов и баянистов «Шаян егетлэр» из Кукморского района республики Татарстан, ансамбль баянистов «Яшь йорэклэр» из республики Башкортосан.

Диплома 3 степени удостоены:Иван Абрамов из г.Серов Свердловской области, Василь Тухватов, Абузар Шигабиев из Кукморского района республики Татарстан, Ленар Сесенбаев из г.Екатеринбурга, Газизьян Хамидуллин из д.Урмикеево Свердловкой области, Энгельс Галиакберов из республики Башкортостан, Дамир Нартдинов из Каменск-Уральска Свердловской области, Маснави Гайнутдинов из республики Башкортостан, дуэт гармонистов из республики Марий Эл, инструментальный дуэт из г.Нижний Тагил Свердловской области, ансамбль кураистов «Тургай» из Кукморского района республики Татарстан, татарский ансамбль «Соембикэ» г.Буинск республики Татарстан, ансамбль «Навруз» из республики Башкортостан.

Диплома специального приза удостоены: Илья Кондратюк из г.Серов Свердловской области, Артем Шарипов из с.Барда Пермского края.

Еще один конкурс в Аракаево прошел на ура, значит он нужен, необходим нашей душе в сегодняшнее непростое время, а как иначе — ведь он проводился в рамках Года Памяти и Славы в Российской Федерации и в рамках празднования 100 летия образования ТАССР. Это дань памяти и уважения великой истории нашей страны, небольшой вклад в атмосферу праздника, жажду творчества несмотря ни на какой «ковид»