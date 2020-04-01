Конкурс «Моя история – Мой Татарстан!» объявил о старте заявочной кампании

В рамках празднования 100-летия образования ТАССР оргкомитет всероссийского конкурса творческих работ «Моя история — Мой Татарстан!» объявил о старте заявочной кампании. Об этом сообщает пресс-служба Минкультуры РТ.
Цель — сохранить историю Татарстана и татарского народа, сформировать понимание значения изучения истории родного края, стимулировать учебно-познавательную и исследовательскую деятельность подрастающего поколения.
В конкурсе могут участвовать все жители России в возрасте от 12 лет. Принимаются индивидуальные и коллективные работы (не более трех человек).
Конкурсанты могут представить работы в следующих номинациях: «Край родной» — «Туган як» (эссе, очерки, краеведческое исследование), «Родная земля» — «Туган жир» (фотоматериалы, видеосюжеты о культуре, природе, истории, традициях родного края), «Удивительные люди» — «Искиткеч кешеләр» (интервью и репортажи о татарстанцах, портретные зарисовки-очерки о героях труда, ветеранах войн, тыла, меценатах и личностях, внесших весомый вклад в развитие Татарстана).
Материалы принимаются до 30 мая текущего года по e-mail: 100tatarstan@gmail.ru с пометкой «На конкурс „Моя история — Мой Татарстан!“».
Победители получат дипломы и ценные призы — ноутбуки, планшеты, сотовые телефоны. Подробности можно узнать на сайте http://www.tatfolk.ru